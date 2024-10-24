Лукашенко назвал «план победы» Зеленского призывом к переговорам

Лукашенко назвал призывом к переговорам «план победы» Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал призывом к переговорам «план победы» Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Зашевелился он чуть раньше и сейчас особенно со своими "планами победы". Это призыв фактически к мирным переговорам», — сказал белорусский лидер.

Однако у Москвы поменялась точка зрения, так как российские силы продвигаются вперед на земле, отметил Лукашенко. По его словам, на фронте многое изменилось.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал «план победы» Зеленского. По его словам, инициатива разработана вместе США. Он отметил, что суть плана Зеленского заключается в конфликте «с нами до последнего украинца».