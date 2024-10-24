Лукашенко назвал смешными слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году

Лукашенко счел смешными слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал смешными слова украинского лидера Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году. Его слова приводит БЕЛТА.

«Послушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылазит оттуда и чего-то ляпает», — сказал политик. Он заявил, что слова украинского лидера являются его желаниями.

Лукашенко добавил, что конфликт не закончится в этом году. Он добавил, что заявления украинского политика смешны, с точки зрения специалистов.

Ранее Зеленский назвал условие окончания конфликта на территории республики в 2025 году. «Война может завершиться в следующем году, если план реализуют», — заявил он, говоря о своем «плане победы».