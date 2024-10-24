Лукашенко подарил генсеку ООН скульптуру аистов и сказал, что РБ нужен мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил генсеку ООН Антониу Гутерришу скульптуру аистов и заявил о важности мира для республики. Об этом сообщает БелТа.

«Это — символ мира. Наши аисты. Нам, Антониу, очень нужен мир», — сказал он.

Он также назвал Гутерриша первым генсеком ООН, который открыто заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки. Лукашенко сказал ему, что его позиция по Ближнему Востоку абсолютно поддерживается руководством Белоруссии. Президент заключил, что республика всегда будет выступать за мирное разрешение любых конфликтов.

Ранее Лукашенко предрек исчезновение Украины. По его словам, если Киев применит «грязную бомбу» против России, то спровоцирует ответ, в результате которого государство исчезнет.

