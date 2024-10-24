Минобороны заявило о срыве ротации ВСУ в Курской области

Минобороны: экипажи Ка-52М сорвали ротацию ВСУ в Курской области

В Курской области армия России сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в ходе выполнения боевой задачи армия России выполнила пуски ракет по координатам авиационного наводчика. В результате оказалась уничтожена бронетехника и личный состав ВСУ.

После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстреляли тепловые ловушки. Авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

Бои в Курской области продолжаются с начала августа. В регионе действует режим ЧС и контртеррористической операции. По последним данным Минобороны, потери Украины в приграничье составили почти 26 тысяч военнослужащих. Россия уже начала контрнаступление в регионе. 21 октября стало известно о возвращении контроля над селом Веретено, а также деревнями Матвеевка, Дуровка и Жебловка.