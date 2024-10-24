Мировой экономике предсказали опасность застревания

Георгиева: мировая экономика рискует застрять на пути медленного роста

Для мировой экономики наступили тревожные времена. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет ТАСС.

По ее словам, мировая экономика рискует застрять на стадии очень слабого роста и повышенного госдолга. Как следствие, доходы и количество рабочих мест упадут. Вслед за этим пойдут вниз и доходы государств.

В такой ситуации программа МВФ, по словам Георгиевой, предполагает мягкую посадку и выход из полосы медленного роста. Чтобы этот сценарий реализовался, нужно обеспечить целевые уровни инфляции и проведение таких реформ, которые обеспечат рост экономики.

Ранее фонд опубликовал отчет, который гласит, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет зависеть не столько от «Большой семерки», сколько от государств БРИКС.