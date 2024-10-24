Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 24 октября 2024Экономика

Мировой экономике предсказали опасность застревания

Георгиева: мировая экономика рискует застрять на пути медленного роста

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Для мировой экономики наступили тревожные времена. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, пишет ТАСС.

По ее словам, мировая экономика рискует застрять на стадии очень слабого роста и повышенного госдолга. Как следствие, доходы и количество рабочих мест упадут. Вслед за этим пойдут вниз и доходы государств.

В такой ситуации программа МВФ, по словам Георгиевой, предполагает мягкую посадку и выход из полосы медленного роста. Чтобы этот сценарий реализовался, нужно обеспечить целевые уровни инфляции и проведение таких реформ, которые обеспечат рост экономики.

Ранее фонд опубликовал отчет, который гласит, что в ближайшие пять лет мировая экономика будет зависеть не столько от «Большой семерки», сколько от государств БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше закрыли консульство России. Москва анонсировала ответную высылку дипломатов

      Минобороны показало видео с уничтожением украинской артиллерии в Курской области

      Российская велосипедистка установила мировой рекорд скорости

      Всю недвижимость «королевы марафонов» Блиновской выставили на продажу для погашения долга

      Мировые СМИ посвятили саммиту БРИКС материалы на главных страницах

      Главу администрации российского города задержали за махинации по госконтракту

      Названы города России с самыми снисходительными арендодателями

      Россиянин наугад указал цифры и выиграл в лотерею свыше миллиона

      Двух туристов нашли бездыханными в разных отелях одного курорта с разницей в пару часов

      В России высказались о влиянии саммита БРИКС на переговоры по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше