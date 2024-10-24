МВФ указал на смещение экономического баланса от G7 к БРИКС

Bloomberg: МВФ подтвердил смещение экономического баланса от G7 к странам БРИКС

Мировая экономика станет больше зависеть от стран БРИКС, чем от G7, в ближайшие пять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ).

Отмечается, что в течение следующих пяти лет рост в большей степени будет обеспечиваться за счет «мощных экономик» Китая, Индии, России и Бразилии, по сравнению с предыдущим раундом прогнозов, которые были сделаны полгода назад. «Напротив, ожидаемый вклад членов «большой семерки», таких как США, Германия и Япония, был пересмотрен в сторону понижения», — пишут авторы.

По данным издания, отчет МВФ демонстрирует, что, согласно некоторым прогнозам, мировая экономика продолжает «придавать вес более бедным, но более густонаселенным странам».

Ранее аналитики Международного валютного фонда пересмотрели свой прогноз по уровню госдолга России и ее субъектов в 2024 году. Эксперты понизили ожидаемый уровень госдолга РФ с прежних 20,8 до 19,9 процента от ВВП по итогам 2024 года.