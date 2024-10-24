Мужчин предостерегли от «смертельной хватки» при мастурбации

Сексолог Лоуренс Каннингем предупредил мужчин о развитии «синдрома смертельной хватки» при мастурбации. Его цитирует издание Metro.

По его словам, к развитию такого синдрома приводит чрезмерно сильное сжатие пениса во время мастурбации — прием, который иногда рекомендуют на эротических форумах. «Постоянное использование крепкого захвата может заставить нервы и ткани реагировать только на эту конкретную форму стимуляции. Это может затруднить получение удовольствия и достижение оргазма посредством более типичных форм сексуальной активности», — объяснил Каннингем.

Подобные последствия могут привести к тревоге и проблемам в отношениях, отметил врач. «Начните с изменения привычек мастурбации; используйте более мягкие прикосновения и изучайте различные типы стимуляции. Включение в процесс более осознанных и разнообразных сексуальных практик также может помочь. В некоторых случаях профессиональное консультирование или сексотерапия обеспечат дополнительную поддержку и стратегии для восстановления чувствительности и сексуального удовлетворения», — заключил специалист.

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