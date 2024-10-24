На Украине отчитались о борьбе с переводом уклонистов за рубеж

ГПСУ: на Украине обезвредили 650 переводивших за границу уклонистов групп

На Украине за время военного положения обезвредили 650 групп, переводивших уклонистов через границу. Об этом сообщил представитель госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что задержанных по данному факту граждан судили по статье 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка третьих лиц через границу. Наказание по данной статье составляет до девяти лет лишения свободы.

Как подчеркнули в ГПСУ, в эту статистику не вошли отдельные уклонисты, пересекавшие границу самостоятельно.

Ранее стало известно, что на Украине банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Отмечается, что факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе.