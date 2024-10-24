На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

На Украине задержали трех уволенных ранее военкомов за продолжение незаконной помощи в уклонении от призыва. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в своем Telegram-канале.
По информации издания, в Киеве мужчины занимались сбором необходимых документов для снятия военнообязанного с воинского учета. Цена услуги составляла до 15 тысяч долларов.
В ходе обысков у подозреваемых нашли более 1,2 миллиона долларов наличными, а также 11 дорогих автомобилей. О мере пресечения военкомам не сообщается.
Ранее в Тернопольской области Украины начальник военкомата пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо.