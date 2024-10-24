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15:04, 24 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали уволенных военкомов за помощь в уклонении от мобилизации

На Украине задержаны уволенные военкомы из-за помощи в уклонении от призыва

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

На Украине задержали трех уволенных ранее военкомов за продолжение незаконной помощи в уклонении от призыва. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в своем Telegram-канале.

По информации издания, в Киеве мужчины занимались сбором необходимых документов для снятия военнообязанного с воинского учета. Цена услуги составляла до 15 тысяч долларов.

В ходе обысков у подозреваемых нашли более 1,2 миллиона долларов наличными, а также 11 дорогих автомобилей. О мере пресечения военкомам не сообщается.

Ранее в Тернопольской области Украины начальник военкомата пытался обменять отсрочки от мобилизации на талоны на дизельное топливо.

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      Сергей Болиев
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