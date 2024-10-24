На Украине захотели создать новый род войск

Генштаб ВСУ заявил, что Украина рассматривает создание киберсил

На Украине рассматривают создание нового рода войск в составе Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил Генштаб ВСУ в своем Telegram-канале.

Речь идет о киберсилах. «Проект концепции создания киберсил (…) обсудили представители Сил обороны Украины, народные депутаты-представители комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки, и эксперты», — говорится в публикации.

Уточняется, что концепция была рассмотрена с учетом опыта кибервойск ведущих стран. Создание киберсил позволит ВСУ усилить свои способности, убеждены в Генштабе.

Ранее стало известно, что Генштаб ВСУ по поручению Владимира Зеленского приступил к формированию частей из украинцев за рубежом. Как сообщалось, планируется создать минимум две механизированные бригады с порядковым номером от 160-й.