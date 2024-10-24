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НХЛ — регулярный чемпионат
09:24, 24 октября 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Овечкин забил «Филадельфии» и сократил отставание от Гретцки до 39 шайб
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил «Филадельфии Флайерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в столице США и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Форвард забил в пустые ворота на 59-й минуте.

Теперь в активе 39-летнего Овечкина 855 заброшенных шайб. Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю еще на одну шайбу. До лидерства россиянину осталось 39 голов.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В шести матчах текущего сезона нападающий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

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      Дарья Коршунова
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