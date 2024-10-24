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17:28, 24 октября 2024Экономика

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

TV2: пассажирский поезд сошел с рельсов в Норвегии

Фото: Zhang Cheng / Globallookpress.com

В Норвегии пассажирский поезд сошел с рельсов. Предполагается наличие пострадавших, об этом сообщает местный телеканал TV2.

На данный момент на месте происшествия в области Нурланд работает полиция. Причины сбоя в работе транспорта неизвестны. Помимо локомотива состав включал пять пассажирских вагонов. Других подробностей о происшествии не сообщается.

Ранее в октябре пассажирский поезд сошел с рельсов в городе Кембридж американского штата Массачусетс. Во время инцидента пострадали семь человек, они были госпитализированы с легкими травмами. В момент аварии внутри состава находилось 50 пассажиров.

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      Александра Качан
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