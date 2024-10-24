Песков объяснил упущение темы Украины в повестке БРИКС

Песков: Украина не стала центральным вопросом БРИКС для упоминания в декларации

Тема украинского кризиса не стала центральным вопросом БРИКС, поскольку она ею не является. Поэтому она не была широко освещена в Казанской декларайии, в большей степени она подошла к повестке дня объединения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию «Маяк».

«Это не центральный вопрос БРИКС. Абсолютно. И настолько, насколько это должно фигурировать на повестке дня БРИКС, это было отражено», — подчекнул представитель Кремля.

В среду была опубликована Казанская декларация стран БРИКС «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», в которой упоминались национальные позиции по поводу ситуации на Украине и вокруг республики.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет Международного валютного фонда (МВФ) сообщил, что в ближайшие пять лет мировая экономика станет больше зависеть от стран БРИКС, чем от G7. То есть рост будет идти в основном за счет «мощных экономик» Китая, Индии, России и Бразилии.