Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:43, 24 октября 2024Мир

Писториус обратился к странам Европы по поводу обороны

Писториус: Европа должна больше заботиться о своей обороне в будущем
СюжетУчения НАТО:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европа должна уделять больше внимания собственной обороне в будущем, независимо от исхода выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Лондон, пишет ТАСС.

«Внимание США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, то есть в сторону Азии, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США», — отметил он.

В то же время глава Минобороны Германии подчеркнул важность НАТО для европейской безопасности. По словам Писториуса, ФРГ продолжит полагаться на это. Однако вопрос состоит в том, «будут ли США в будущем вносить гораздо меньший вклад в европейскую безопасность или нет». В любом случае оборону стран Европы необходимо укреплять, резюмировал министр.

Ранее издание Bild написало, что эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины.

20 октября стало известно, что Великобритания и Германия планируют заключить «историческую» военную сделку, которая, по их замыслу, существенно укрепит безопасность обеих держав. По данным журналистов The Times, договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и РФ, в том числе в странах Прибалтики.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин, конечно, сожалеет, он же живой человек». Лукашенко раскрыл отношение президента России к потерям на СВО

      Ученые предупредили Европу о неминуемом катаклизме

      Кайли Дженнер снялась в оголяющей грудь футболке и трусах для журнала

      Фото популярного в США обеда разозлило пользователей сети

      Песков объяснил недовольство Набиуллиной «купюрой БРИКС»

      В США назвали Эрдогана самым своеобразным лидером на саммите БРИКС

      Писториус обратился к странам Европы по поводу обороны

      «Хезболла» выпустила свыше 100 снарядов по Израилю

      Жертва сексуально озабоченного дельфина рассказала о нападении

      Во Франции предрекли восстание после одного события на G20

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше