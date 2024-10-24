Писториус обратился к странам Европы по поводу обороны

Писториус: Европа должна больше заботиться о своей обороне в будущем

Европа должна уделять больше внимания собственной обороне в будущем, независимо от исхода выборов в Соединенных Штатах. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Лондон, пишет ТАСС.

«Внимание США смещается на Индо-Тихоокеанский регион, то есть в сторону Азии, независимо от того, кто победит на президентских выборах в США», — отметил он.

В то же время глава Минобороны Германии подчеркнул важность НАТО для европейской безопасности. По словам Писториуса, ФРГ продолжит полагаться на это. Однако вопрос состоит в том, «будут ли США в будущем вносить гораздо меньший вклад в европейскую безопасность или нет». В любом случае оборону стран Европы необходимо укреплять, резюмировал министр.

Ранее издание Bild написало, что эксперты Министерства обороны ФРГ не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Отмечается, что наступление российских военных вызывает тревогу из-за истощения Вооруженных сил Украины.

20 октября стало известно, что Великобритания и Германия планируют заключить «историческую» военную сделку, которая, по их замыслу, существенно укрепит безопасность обеих держав. По данным журналистов The Times, договор позволит Лондону и Берлину проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и РФ, в том числе в странах Прибалтики.