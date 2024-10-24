Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:53, 24 октября 2024Культура

Популярную американскую рэпершу экстренно госпитализировали

Рэп-исполнительница Карди Би была экстренно госпитализирована

Фото: Johanna Geron / Reuters

Популярная американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) была экстренно госпитализирована. Об этом она сообщила на своей странице в X.

Из-за проблем со здоровьем артистка отменила свое выступление на ONE Musicfest. «Мне разбивает сердце то, что я не смогу увидеть своих поклонников в эти выходные, я действительно хотела бы там быть. Спасибо за понимание, я скоро вернусь и буду еще лучше и сильнее. Не переживайте. Люблю вас всех», — написала она.

Ранее хип-хоп-исполнитель Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) обвинил Карди Би в том, что она изменила ему, будучи беременной.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Девушка Лиама Пейна заявила об их планах пожениться

      Риелтор высказался об оформляющих ипотеку по высокой ставке россиянах

      Киев объявил наступательную украинизацию

      Стали известны подробности нападения на полицейского в российском регионе

      Напавшего на российского губернатора мужчину осудили

      В российском регионе сработала система ПВО

      В Литве помощь Украине назвали лучшей инвестицией в безопасность

      Мужчину осудили за передачу ГУР Украины данных о дислокации Российской армии

      В Подмосковье затопило школу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше