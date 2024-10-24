Популярную американскую рэпершу экстренно госпитализировали

Рэп-исполнительница Карди Би была экстренно госпитализирована

Популярная американская рэп-исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) была экстренно госпитализирована. Об этом она сообщила на своей странице в X.

Из-за проблем со здоровьем артистка отменила свое выступление на ONE Musicfest. «Мне разбивает сердце то, что я не смогу увидеть своих поклонников в эти выходные, я действительно хотела бы там быть. Спасибо за понимание, я скоро вернусь и буду еще лучше и сильнее. Не переживайте. Люблю вас всех», — написала она.

Ранее хип-хоп-исполнитель Offset (настоящее имя — Киари Кендрелл Сифус) обвинил Карди Би в том, что она изменила ему, будучи беременной.