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23:40, 24 октября 2024Бывший СССР

Президент Грузии допустила свой арест при победе правящей партии на выборах

Зурабишвили допустила свой арест при победе «Грузинской мечты» на выборах
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила, что ее могут арестовать в случае победы правящей партии «Грузинская мечта» на выборах. Ее слова приводит Mtavari.

«Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму», — считает политик.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, член «Грузинской мечты», заявил о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации.

Зурабишвили подчеркнула, что в стране никто не планирует совершать государственный переворот после выборов. «Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот», — заявила она. Политик добавила, что главным приоритетом для ЦИК должны быть публичность и законность выборов, а также честный подсчет голосов.

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      Сергей Грехов
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