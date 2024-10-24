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20:22, 24 октября 2024Бывший СССР

Президент Грузии прокомментировала сообщения о планах госпереворота

Президент Грузии Зурабишвили: никто не планирует госпереворот после выборов

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в стране никто не планирует совершать государственный переворот после выборов. Ее слова приводит ТАСС.

«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот. Здание Центральной избирательной комиссии может стоять на месте», — заявила политик. Она добавила, что главным приоритетом для ЦИК должны быть публичность и законность выборов, а также честный подсчет голосов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил о готовящемся государственном перевороте после выборов 26 октября. По его словам, поводом для беспорядков послужат наблюдательные неправительственные организации.

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      Глеб Палехов
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