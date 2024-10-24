Призвавшему Путина «разобраться» с Украиной польскому фермеру пригрозили тюрьмой

Фермеру, призвавшему Путина «разобраться» с Украиной, грозит до пяти лет тюрьмы

Польскому фермеру и его дочери, которые в феврале 2024 года принесли на акцию протеста плакат с призывом к президенту России Владимиру Путину «разобраться» с Украиной, пригрозили тюремным сроком до пяти лет. Об этом стало известно из обвинительного заключения, опубликованного на сайте окружной прокуратуры Гливиц, сообщает ТАСС.

«Петру Г. и Агате Г. предъявлены обвинения по ст. 117 п. 3 (призыв либо оправдание агрессивной войны — прим. «Ленты. ру») и ст. 256 п.1 (пропаганда нацизма и других тоталитарных идеологий, разжигание ненависти на национальной, этнической, расовой и религиозной почве — прим. «Ленты.ру») Уголовного кодекса [Республики Польша]», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что первоначально фермер и его дочь не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях. Они указали на свое намерение привлечь внимание к существующим проблемам сельского хозяйства. Однако позже обвиняемые признали себя виновными и подали заявления о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Ранее польские демонстранты вышли на протесты, связанные с недовольствами по поводу ввоза украинского зерна. На фотографиях с места проведения акций запечатлены слоганы на плакатах, один из прикрепленных на автомобиль баннеров содержал просьбу к Путину навести «порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».