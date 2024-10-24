Прокуратура Челябинской области выступила с заявлением из-за беспорядков в Коркино

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино

Прокуратура Челябинской области выступила с заявлением по поводу беспорядков в Коркино. Пресс-служба опубликовала запись в Telegram.

Как отметили в ведомстве, прокуратура Челябинской области поставила на контроль ситуацию в Коркино. «Прокурор области Игорь Донгаузер выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Подозреваемый в убийстве женщины задержан, прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Стихийные цыганские погромы начались вечером в четверг, 24 октября, после расправы над 40-летней женщиной, которая была таксистом. Подозреваемым оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.