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19:30, 24 октября 2024Экономика

Путин оценил темпы роста российской экономики

Путин спрогнозировал рост экономики России на 3,9-4 процента в 2024 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По итогам 2024 года темпы роста российской экономики могут составить 3,9-4 процента. Такую оценку дал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства напомнил, что в прошлом году России также удалось добиться существенного темпа роста экономики в районе 3,4-3,6 процента. В этом году положительная динамика сохранится, заявил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Путин добавил, что экономика России продолжает развиваться, несмотря на усиление санкционного давления со стороны западных стран. «Как вы видите, мы нормально живем, работаем, развиваемся», — резюмировал он.

В то же время Путин признал проблемы с проведением торговых расчетов с дружественными странами. При этом он заверил, что эти трудности удается постепенно решать за счет более активного использования национальных валют и снижения доли доллара и евро в структуре российской внешней торговли. Ранее устранить проблемы с проведением торговых расчетов пообещал Путину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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      Анатолий Акулов
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