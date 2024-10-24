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20:48, 24 октября 2024Мир

Путин ответил на вопрос о якобы угрозах Трампа ударить по Москве

Путин заявил, что не помнит разговора с Трампом об угрозах Москве

Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что не помнит какого-либо разговора с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, в котором тот бы якобы угрожал нанести удары по Москве. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я такого разговора с господином Трампом не припомню», — рассказал Путин.

При этом российский лидер призвал не относиться серьезно к подобным заявлениям из-за самой острой фазы предвыборной гонки в Соединенных Штатах.

Ранее Путин заявил, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине. Он добавил, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас от самих Соединенных Штатов. По его словам, если в Вашингтоне нет потребности в нормализации, то и Москва не будет на это напрашиваться.

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      Максим Габриелян
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