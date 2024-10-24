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15:19, 24 октября 2024Мир

Путин сравнил мир с семьей со скандалами и драками

Путин: мир уже живет как одна большая семья, где бывают скандалы и драки

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Мир уже живет как одна большая семья, где порою случаются недопонимания, скандалы и драки. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани в ответ на слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», — рассказал российский лидер.

Путин добавил, что целью БРИКС является работа над созданием «благоприятной атмосферы в общем доме». По его словам, клуб будет достигать данной цели в том числе через тесную координацию с ООН.

Ранее Гутерриш заявил, что всем нужен справедливый мир на Украине в соответствии с уставом ООН. Он также подчеркнул, что речь идет не только об Украине, но и о конфликтах в секторе Газа, Ливане и Судане.

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