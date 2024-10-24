Путин высказался об аналогах SWIFT в рамках БРИКС

Путин: в БРИКС не создается альтернатива платежной системе SWIFT

Президент России Владимир Путин рассказал, планируют ли государства БРИКС создать альтернативу платежной системе SWIFT. Главу государства процитировало РБК.

По его словам, в БРИКС не создается альтернатива SWIFT. Участники объединения идут по пути использования национальных валют.

Ранее издание Financial Times сообщило, что, по мнению аналитиков, перспективы создания в рамках БРИКС платежной системы пока выглядят нереалистичными. Кроме того, многие страны опасаются активного сотрудничества с Россией, так как получили предупреждение о вторичных санкциях со стороны США.

Тем временем в Международном валютном фонде предположили, что мировая экономика в будущем будет больше зависеть от стран БРИКС, чем от членов «Большой семерки», вклад которых начнет убывать.