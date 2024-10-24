Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 24 октября 2024Экономика

Путин высказался об аналогах SWIFT в рамках БРИКС

Путин: в БРИКС не создается альтернатива платежной системе SWIFT

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, планируют ли государства БРИКС создать альтернативу платежной системе SWIFT. Главу государства процитировало РБК.

По его словам, в БРИКС не создается альтернатива SWIFT. Участники объединения идут по пути использования национальных валют.

Ранее издание Financial Times сообщило, что, по мнению аналитиков, перспективы создания в рамках БРИКС платежной системы пока выглядят нереалистичными. Кроме того, многие страны опасаются активного сотрудничества с Россией, так как получили предупреждение о вторичных санкциях со стороны США.

Тем временем в Международном валютном фонде предположили, что мировая экономика в будущем будет больше зависеть от стран БРИКС, чем от членов «Большой семерки», вклад которых начнет убывать.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал заявления о якобы снимках северокорейских военных в России

      В российском зоопарке показали Кисуню

      Селин Дион выступила с речью о неизлечимых болезнях

      Резкое подорожание аренды жилья в России объяснили

      В России проиндексируют пенсии в январе. На это из бюджета выделят более 106 миллиардов рублей

      В Конгрессе США призвали ответить КНДР на возможное участие в конфликте на Украине

      Шарапова отреагировала на включение в Зал теннисной славы

      Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

      Первого замначальника Московского метрополитена заключили под стражу по делу о взятке

      Обнаружено жившее вместе с динозаврами крупное млекопитающее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше