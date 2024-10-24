На Западе оценили будущее платежной системы БРИКС

FT: МВФ и ВБ серьезно отнеслись к перспективе создания платежной системы БРИКС

Создание платежной системы БРИКС чревато рисками фрагментации глобальной платежной системы. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Оно отметило, что главным пунктом повестки дня саммита БРИКС, в котором приняли участие лидеры Китая, Индии, Ирана и других стран, стало предложение России обойти доллар США путем создания новой системы платежных сообщений, известной как BRICS Bridge. Он должна стать альтернативой SWIFT, будучи ориентированной на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.

Как заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци незападные развивающиеся страны, такие как Китай, Россия, Индия и другие опасаются, что однажды США могут отключить их от SWIFT. Поэтому они приветствовали бы альтернативную платежную систему, если бы она появилась на свет.

В свою очередь, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко оценила происходящее как попытки Москвы создать лучшую глобальную финансовую инфраструктуру, подобную старой, но с одним очень важным условием: Кремль не может быть из нее исключен.

Впрочем, несмотря на дружелюбие представителей БРИКС, практических шагов в направлении предлагаемой системы платежей предпринято немного. Как отметила Прокопенко, делегации на съехавшиеся на саммит в этом году были большими, однако, в основном они нацелены на ведение двустороннего бизнеса друг с другом, а не общей повестке дня БРИКС.

«Они кивают, вежливо слушают Россию. Но пока нет никаких признаков того, что эта инициатива станет вирусной и будет реализована в реальной жизни», — констатировала Прокопенко.

Как пишет издание, основная проблема заключается в позиции США. Вашингтон дал понять третьим странам, что сотрудничество с Россией будет стоить им доступа к доллару. А затрудняет усилия Кремля по созданию защищенной от санкций платежной сети. FT напомнило, что, когда в декабре 2023 года США издали указ, угрожающий вторичными санкциями организациям, участвующим в финансировании и снабжении российских военных сил, это произвело охлаждающий эффект. Турция и Китай, резко сократили количество операций с российскими контрагентами.

Кроме того, санкции исключили российские банковские карты из платежных систем во всех странах, кроме нескольких. Как следствие, сайт БРИКС в этом году призывал делегатов не забыть взять с собой на саммит наличные, желательно в долларах или евро, поскольку их кредитные карты не будут работать.

Опрошенные аналитики констатируют: хотя энтузиазм по поводу отмены доллара остается высоким среди таких стран как Китай, на практике это пока выглядит невыполнимым. Впрочем в представители Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) отнеслись к российским планам и идея серьезно. По их словам, появился долгосрочный риск фрагментации глобальной платежной системы.

По словам старшего научного сотрудника аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Агаты Демаре, нет сомнений, что в будущем механизмы, подобные Brics Bridge, могут быть полезны Китаю, России и другим странам для проведения транзакций скрытых от западных властей. Например, это касается китайских поставок товаров двойного назначения в Россию. Но она уверена, что сегодня трудно представить широкомасштабное развитие и принятие финансовых инструментов БРИКС во всем мире.