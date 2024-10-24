Путин заявил о важности поддержки России со стороны Эфиопии

Путин: Россия ценит поддержку Эфиопии в ООН

Москва ценит поддержку Эфиопии в отношении большинства российских инициатив в ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Эфиопии Абий Ахмедом, пишет РИА Новости.

«За последний год активизировался политический диалог, налажено ритмичное взаимодействие между министерствами и ведомствами», — подчеркнул он.

По словам Путина, позиции двух стран по большинству глобальных и региональных вопросов часто довольно близки. Переговоры президента РФ с премьером Эфиопии состоялись в среду, 23 октября, на полях саммита БРИКС в Казани.

Ранее стало известно, что власти Эфиопии намерены привлечь российские инвестиции в развитие промышленности страны. В конце 2023 года африканская страна упоминалась среди государств, у которых российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила разрешить покупать запчасти для самолетов. Также в декабре было заключено соглашение о сборке и производстве российских автомобилей Lada в Эфиопии.

