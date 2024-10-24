Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:23, 24 октября 2024Силовые структуры

Расправившуюся с дочерью из-за плача молодую россиянку отправили на лечение

В Москве суд отправил на лечение 18-летнюю мать, утопившую дочь из-за плача

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве суд отправил на принудительное лечение 18-летнюю мать, расправившуюся с малолетней дочерью из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Подсудимую поместят в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. Установлено, что 31 декабря 2023 года во время купания ребенок начал плакать, чем разозлил мать. Тогда она окунула дочь в воду и держала ее в таком положении около минуты, пока та не перестала подавать признаки жизни. После этого мать спрятала детское тело в коляску и поставила ее на балкон.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что подсудимая страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее сообщалось, что в Курске на полтора года осудили женщину, избившую 11-месячную внучку сожителя.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Польша выдворит 10 сотрудников российского генконсульства

      Азербайджан заявил о стремлении к глобальной безопасности и улучшению климата

      iPhone 16 провалился в продаже

      В России заочно осудили французского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Раскрыта причина задержания замглавы комитета по транспорту российского города

      Сербия отказалась отменять прямые рейсы в Россию вопреки давлению Запада

      Мошенники стали рассылать фейковые предупреждения от имени Telegram

      Расправившуюся с дочерью из-за плача молодую россиянку отправили на лечение

      У женщины с сильными болями в животе нашли пять лишних органов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше