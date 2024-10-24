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13:38, 24 октября 2024Экономика

Риелтор высказался об оформляющих ипотеку по высокой ставке россиянах

Риелтор Банников: ипотеку сейчас берут те, кто продает жилье и покупает новое

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Ипотеку под 20 процентов и выше сейчас в основном оформляют те, кто сначала продает свою старую квартиру, а затем покупает жилье побольше. Об этом рассказал президент Гильдии риелторов Москвы Андрей Банников в беседе с aif.ru.

По его словам, заемщики, которые берут кредит по высокой ставке, рассчитывают либо быстро его погасить, либо дождаться возможности рефинансирования при снижении ставки через несколько лет. Банников сообщил, что зачастую сумма, взятая в ипотеку под 20 процентов и выше, составляет не более пяти миллионов рублей.

Риелтор также отметил, что даже в случае повышения ставок по ипотеке банками россияне, у которых есть возможность оформить кредит под высокий процент, не перестанут брать их, так что продажи останутся примерно на том же уровне, что и были до этого. Что касается цен на жилье, то снижение стоимости готовых квартир будет возможно лишь при условии, если экономическая ситуация будет серьезно ухудшаться, заключил Банников.

Ранее в октябре экономист Игорь Балынин отсоветовал россиянам брать ипотеку, пока ставки по ней остаются высокими.

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      Полина Кислицына
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