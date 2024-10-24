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16:20, 24 октября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли способы избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе

В РСТ рекомендовали покупать дирхамы во избежание проблем с долларами на отдыхе

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Россиянам рекомендовали оплачивать заграничные туры, перелет, трансферы, экскурсии и другие сопутствующие услуги в рублях, чтобы избежать проблем со старыми долларовыми купюрами на отдыхе. Такой способ туристам раскрыл вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, передает «Интерфакс».

«Другой вариант — рассмотреть покупку национальной валюты в России: например, дирхамы, отправляясь в ОАЭ, или баты — в Таиланд, — отметил специалист. — Их предлагают российские банки. Это выгодно, если вы едете именно в страну валюты».

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При этом, по словам эксперта, если путешественники покупают юани и планируют обменять их в другом государстве, они должны помнить, что большинство обменных операций происходит по отдельным курсам покупки-продажи и конвертации через доллар. Это приводит к невыгодному курсу, причем разница может достигать от 7 до 14 процентов, добавил он.

«Еще одним выходом из ситуации могут быть евро, — подчеркнул Горин. — Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем». Однако он посоветовал выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, поскольку с купюрами 200 и 500 в торговых точках ряда стран возникают сложности. А разменять их в обменном пункте на более мелкие нельзя, только в банке при наличии паспорта.

Ранее сообщалось, что россияне массово столкнулись с отказами в приеме наличных долларов как в заграничных, так и в отечественных банках и пунктах обмена валют.

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      Фариза Бацазова
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