Россиянину запросили 9 лет колонии за расправу над гостем на собственной свадьбе

В Омске гособвинение запросило 9 лет колонии жителю за убийство гостя на свадьбе

В Омске гособвинение запросило девять лет колонии строгого режима 33-летнему жителю, избившему гостя на своей свадьбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, вечером 19 мая в одном из ресторанов города жених нанес гостю два удара в живот и спину. Мужчину госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Вину подсудимый признал частично. По его словам, к конфликту привело некорректное поведение потерпевшего, который перебрал с алкоголем — он нецензурно выражался в адрес других гостей, бросал в них закусками и пытался повредить имущество заведения.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе троим мужчинам дали от 17 до 25 лет за истязания и убийство двух гостей.