Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 24 октября 2024Силовые структуры

Суд приговорил троих россиян к большим срокам за жестокую расправу над двумя гостями

В ЯНАО троим мужчинам дали от 17 до 25 лет за истязания и убийство двух гостей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил троих местных жителей к срокам от 17 до 25 лет лишения свободы за жестокую расправу над двумя гостями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство») УК РФ. Двоих из них также признали виновными по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, 31 января 2023 года в Надыме двое мужчин пригласили к себе в гости двоих знакомых, с которыми у них были плохие отношения. В какой-то момент хозяева дома начали избивать гостей различными предметами, руками и ногами. От одного их пострадавших они также потребовали 20 тысяч рублей наличными.

На следующий день в квартиру пришел товарищ нападавших и после небольшой беседы присоединился к избиению. Это продолжалось почти три дня. Для истязаний осужденные также применяли металлическую трубу и нож.

В результате этого пострадавшие получили множественные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. О совершенном преступлении рассказал один из осужденных.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на мужчину около торгового центра в Подмосковье и отрезали ему ухо.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Азербайджан заявил о стремлении к глобальной безопасности и улучшению климата

      iPhone 16 провалился в продаже

      В России заочно осудили французского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

      Раскрыта причина задержания замглавы комитета по транспорту российского города

      Сербия отказалась отменять прямые рейсы в Россию вопреки давлению Запада

      Мошенники стали рассылать фейковые предупреждения от имени Telegram

      Расправившуюся с дочерью из-за плача молодую россиянку отправили на лечение

      У женщины с сильными болями в животе нашли пять лишних органов

      Путин сравнил мир с семьей со скандалами и драками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше