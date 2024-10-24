Суд приговорил троих россиян к большим срокам за жестокую расправу над двумя гостями

В ЯНАО троим мужчинам дали от 17 до 25 лет за истязания и убийство двух гостей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд приговорил троих местных жителей к срокам от 17 до 25 лет лишения свободы за жестокую расправу над двумя гостями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они признаны виновными по статье 105 («Убийство») УК РФ. Двоих из них также признали виновными по статье 162 («Разбой») УК РФ.

По данным следствия, 31 января 2023 года в Надыме двое мужчин пригласили к себе в гости двоих знакомых, с которыми у них были плохие отношения. В какой-то момент хозяева дома начали избивать гостей различными предметами, руками и ногами. От одного их пострадавших они также потребовали 20 тысяч рублей наличными.

На следующий день в квартиру пришел товарищ нападавших и после небольшой беседы присоединился к избиению. Это продолжалось почти три дня. Для истязаний осужденные также применяли металлическую трубу и нож.

В результате этого пострадавшие получили множественные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. О совершенном преступлении рассказал один из осужденных.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на мужчину около торгового центра в Подмосковье и отрезали ему ухо.