Избившего до смерти гостя на свадьбе россиянина приговорили к колонии

Жителя Омска осудили на 4 года за убийство гостя на собственной свадьбе

Россиянину запросили 9 лет колонии за расправу над гостем на собственной свадьбе

Начало событий в новости Россиянину запросили 9 лет колонии за расправу над гостем на собственной свадьбе

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы 33-летнего жителя Омска, который избил до смерти гостя на собственной свадьбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Судом установлено, что все произошло вечером 19 мая. Осужденный, находясь в одном из ресторанов Омска на собственной свадьбе, несколько раз ударил одного из гостей в живот и спину. Потерпевшего госпитализировали, он не выжил.

Сам злоумышленник частично признал вину. Он рассказал, что хотел вывести гостя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял других присутствующих, из помещения, чтобы отправить его домой, во время чего и наносил удары. В качестве моральной компенсации он заплатил 1,5 миллиона рублей сыну погибшего.

Ранее прокурор требовал назначить омичу девять лет колонии строгого режима.