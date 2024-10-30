Избившего до смерти гостя на свадьбе россиянина приговорили к колонии

Суд приговорил к четырем годам лишения свободы 33-летнего жителя Омска, который избил до смерти гостя на собственной свадьбе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Омской области.
Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Судом установлено, что все произошло вечером 19 мая. Осужденный, находясь в одном из ресторанов Омска на собственной свадьбе, несколько раз ударил одного из гостей в живот и спину. Потерпевшего госпитализировали, он не выжил.
Сам злоумышленник частично признал вину. Он рассказал, что хотел вывести гостя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и оскорблял других присутствующих, из помещения, чтобы отправить его домой, во время чего и наносил удары. В качестве моральной компенсации он заплатил 1,5 миллиона рублей сыну погибшего.
Ранее прокурор требовал назначить омичу девять лет колонии строгого режима.