Российская многодетная семья потеряла почти всех мужчин на спецоперации

Семья Зинковых из Ростовской области потеряла почти всех мужчин на СВО

Многодетная семья Зинковых из Донецка Ростовской области потеряла почти всех мужчин на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает портал DonDay.

По информации издания, первым на СВО отправился сын Юрия Зинкова, 19-летний Андрей. Во время обстрела он пытался вывезти военную технику из-под удара, однако в его боевую машину попал снаряд. После того, как сын не вернулся из зоны боевых действий, контракт решил заключить его отец. Мужчина получил серьезное ранение, был госпитализирован, и врачи три месяца боролись за его жизнь, однако спасти не смогли. После этого за младшим братом и отцом последовал старший сын семьи Зинковых, 23-летний Александр, но в октябре он лишился жизни после пулевого ранения.

В семье остались мать Надежда и трое детей — взрослый сын Петр и несовершеннолетние Людмила и Алексей, а у Александра — вдова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл отношение российского лидера Владимира Путина к потерям на СВО. «И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек», — заявил Лукашенко, однако отметил, что глава российского государства твердо уверен в правильности решения о начале СВО.