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05:56, 24 октября 2024Россия

Российские вертолеты сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Экипажи вертолетов Ка-52М Российской армии сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что в ходе поддержки наземных сил вертолеты обнаружили позиции ВСУ, после чего нанесли удар по технике и личному составу противника.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — сообщили в Минобороны.

Ранее военкор Юрий Подоляка рассказал о поразивших ВСУ действиях российских морпехов в Курской области. По словам блогера, бойцы 115-й бригады Тихоокеанского флота смогли без боя пройти населенный пункт Зеленый Шлях в Кореневском районе Курской области, и тем самым ввели противника в ступор.

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      Евгений Силаев
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