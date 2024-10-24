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07:43, 24 октября 2024Силовые структуры

Российский пенсионер выстрелил в соседа из-за шума

В Екатеринбурге пенсионер выстрелил из травматического пистолета в соседа

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Екатеринбурге 72-летний местный житель выстрелил из травматического пистолета в 43-летнего соседа из-за шума. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел вечером 23 октября. В результате силовики и медики окружили многоэтажку, в которой местные жители услышали хлопок. По предварительным данным, пострадавшего госпитализировали, а у пенсионера изъяли травмат. Сейчас правоохранители начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковных Долгопрудном мужчина выстрелил в семейную пару, которая вышла на прогулку с собакой, так как был влюблен в жену соседа.

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      Варвара Митина
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