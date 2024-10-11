Названа возможная причина стрельбы по семейной паре на прогулке с собакой в Подмосковье

В Подмосковье мужчина расстрелял семейную пару из-за любви к жене соседа

В Долгопрудном Московской области мужчина выстрелил в семейную пару, которая вышла на прогулку с собакой, так как был влюблен в жену соседа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, родственники супругов рассказали, что нападавший с детства знал 40-летнюю потерпевшую. С юности он был замкнутым и почти ни с кем не дружил. Последние четыре года мужчина преследовал подругу детства и уже нападал на ее мужа.

Стрельба произошла накануне вечером на 1-й Садовой улице. Злоумышленник выстрелил в пару пять раз, три из которых — в 47-летнего мужчину. Ранения оказались несовместимы с жизнью. Его жене удалось сбежать, ее подобрал на дороге таксист и отвез в больницу. Сейчас она в реанимации.

Соседа пары позже нашли без признаков жизни недалеко от места преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.