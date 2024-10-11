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12:54, 11 октября 2024Силовые структуры

Стрелявшему в пару из Подмосковья россиянину проведут психиатрическую экспертизу

Расстрелявшего супругов в Долгопрудном мужчину посмертно проверят на вменяемость
Начало событий в новости Названа возможная причина стрельбы по семейной паре на прогулке с собакой в Подмосковье

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Мужчину, выстрелившего в супружескую пару в Московской области, проверят на вменяемость. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка Следственного комитета России Ольгу Врадий.

По словам Врадий, ему посмертно проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Стрельба произошла накануне вечером в подмосковном Долгопрудном. Злоумышленник выстрелил в пару пять раз, три из которых — в 47-летнего мужчину. Полученные им ранения оказались несовместимы с жизнью. Его супруге удалось сбежать с места преступления. Женщину заметил местный таксист и отвез в больницу – сейчас она в реанимации.

Следствие рассматривает несколько возможным мотивов расправы, в том числе конфликт из-за парковки.

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      Олеся Мицкевич
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