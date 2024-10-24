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02:07, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Российский солдат оставил в военном билете посмертное послание

BZS: солдат ВС РФ оставил в военном билете стихотворное посмертное послание ВСУ

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Российский солдат написал стихотворение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на чистой странице военного билета на случай своей смерти. Фотографию послания опубликовал Telegram-канал Battle_Z_Sailor (BZS).

Стихотворение адресовано украинцам, которые могли бы найти и захотеть изучить военный билет военнослужащего.

«Читай, укроп: в бою сгореть я рад! Смотри своим хайлом, пока что целым, какой за мной записан автомат, какие были у меня прицелы...» — говорится в послании. Владелец билета написал его на странице «Особые отметки», где обычно указаны данные о выданном бойцу оружии и снаряжении.

Канал, который опубликовал фотографию, посвящен жизни ВМФ РФ, исходя из этого можно предположить, что военный билет принадлежит морпеху. Подразделения морской пехоты регулярно участвуют в боевых действиях в самых горячих зонах специальной военной операции (СВО).

Ранее военблогер Юрий Подоляка рассказал о поразивших ВСУ действиях российских морпехов в Курской области. По словам блогера, бойцы 115-й бригады Тихоокеанского флота смогли без боя пройти населенный пункт Зеленый Шлях в Кореневском районе Курской области, и тем самым ввели противника в ступор.

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      Александра Синицына
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