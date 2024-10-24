Санду высказалась против отмены выборов президента Молдавии

Санду выступила против отмены выборов президента Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду выступила против отмены выборов президента Молдавии из-за подкупа части голосовавших. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Санду была проинформирована о большом количестве случаев подкупа избирателей во время выборов президента и референдума о вступлении республики в ЕС. «Меня спросили, следует ли нам не признать эти выборы и организовать повторные. Избирательный процесс не должен останавливаться», — заявила президент Молдавии в своем обращении.

Санду также сообщила, что никто не сможет отнять результаты голосования у граждан, которые «голосовали массово, честно, свободно и с любовью к стране».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии окончательно подвела итоги президентских выборов 20 октября. Действующий президент Майя Санду, получила 656 тысяч голосов (42,49 процента), а ее конкурент — Александр Стояногло — 401 тысячу голосов (25,95 процента).

