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18:37, 24 октября 2024Бывший СССР

Санду высказалась против отмены выборов президента Молдавии

Санду выступила против отмены выборов президента Молдавии
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду выступила против отмены выборов президента Молдавии из-за подкупа части голосовавших. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Санду была проинформирована о большом количестве случаев подкупа избирателей во время выборов президента и референдума о вступлении республики в ЕС. «Меня спросили, следует ли нам не признать эти выборы и организовать повторные. Избирательный процесс не должен останавливаться», — заявила президент Молдавии в своем обращении.

Санду также сообщила, что никто не сможет отнять результаты голосования у граждан, которые «голосовали массово, честно, свободно и с любовью к стране».

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии окончательно подвела итоги президентских выборов 20 октября. Действующий президент Майя Санду, получила 656 тысяч голосов (42,49 процента), а ее конкурент — Александр Стояногло — 401 тысячу голосов (25,95 процента).

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      Сергей Болиев
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