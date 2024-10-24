Семье погибшей в Коркино женщины-таксиста окажут помощь

RT: семье погибшей жительницы Челябинской области по поручению губернатора

Семье погибшей жительницы Коркина Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера окажут необходимую помощь и поддержку, сообщает RT.

По данным ТАСС, Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино, где была убита женщина-таксист. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что двое человек получили огнестрельные ранения в Коркино. Одному из потерпевших пуля попала в шею, второму — в бедро. Их доставили в медицинское учреждение.

Женщину-таксиста без признаков жизни обнаружили накануне в частном секторе на улице Ватутина. Вскоре сотрудникам ФСБ совместно с коллегами из МВД и Следственного комитета удалось задержать подозреваемого – им оказался 17-летний подросток из числа местных жителей.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. У потерпевшей осталось двое детей.