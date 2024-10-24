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15:50, 24 октября 2024Ценности

Сестру Кардашьян заметили с сумкой за 24 миллиона рублей

Телезвезду Хлои Кардашьян заметили с сумкой Hermes за 24 миллиона рублей

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская телезвезда Хлои Кардашьян появилась на публике с роскошным аксессуаром. Снимки папарацци публикует Daily Mail.

Младшую сестру Ким Кардашьян заметили на прогулке по Лос-Анджелесу в черном худи, легинсах и резиновых тапках. При этом в руках бизнесвумен держала стакан с напитком и сумку Himalaya Birkin люксового бренда Hermes, стоимость которой может достигать 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

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Из аксессуаров на предпринимательнице были солнцезащитные очки и серьги.

В декабре 2023 года племяннице Хлои Кардашьян Норт Уэст подарили сумку с портретом плачущей матери.

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      Карина Черных
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