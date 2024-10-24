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12:26, 24 октября 2024Экономика

Синоптики рассказали об испорченной погоде в России

«Метеовести»: циклоны испортят погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Два циклона испортят погоду в Сибири, на Дальнем Востоке и Русской равнине, сообщили синоптики «Метеовестей».

Вслед за Приморьем штормовой циклон из акватории Желтого моря в четверг, 24 октября, обрушится на Камчатку, Магаданскую область и Курилы. Наиболее сильные осадки ожидаются на Камчатке — в Петропавловске-Камчатском за шесть часов может выпасть до 17 миллиметров жидкости. Циклон будет сопровождаться сильным ветром. На востоке Камчатского края, где будут наблюдаться самые мощные дожди, порывы ветра не превысят 15-20 метров в секунду. Основной шторм охватит побережье Охотского моря и Южные Курилы, где воздушный поток может разгоняться до 20-25 метров в секунду и более.

В Магадане ветер будет достигать скорости до 26 метров в секунду в ночь на пятницу, 25 октября, а также с утра. Из-за отрицательной температуры осадки будут переходить в снег. Также под властью циклона окажется Сибирь и Русская равнина, хотя здесь степень ненастья будет относительно небольшой.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о ночных заморозках в выходные, 26 и 27 октября.

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      Мария Черкасова
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