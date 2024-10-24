В СК высказались о расследовании убийства женщины-таксиста в Коркино

СК поставил на контроль расследование убийства женщины-таксиста в Коркино

Следственный комитет (СК) России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства жительницы региона. «Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний житель региона», — высказались в пресс-службе.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Женщину-таксиста без признаков жизни обнаружили накануне в частном секторе на улице Ватутина.