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21:48, 24 октября 2024Силовые структуры

В СК высказались о расследовании убийства женщины-таксиста в Коркино

СК поставил на контроль расследование убийства женщины-таксиста в Коркино

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Следственный комитет (СК) России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об убийстве женщины-таксиста в Коркино Челябинской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства жительницы региона. «Злоумышленник задержан. Им оказался 17-летний житель региона», — высказались в пресс-службе.

Глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК России по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.

Женщину-таксиста без признаков жизни обнаружили накануне в частном секторе на улице Ватутина.

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      Марина Совина
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