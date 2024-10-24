Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:08, 24 октября 2024Мир

Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

Президент Словакии Пеллегрини: вопрос о членстве Украины в НАТО нереален
Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Вопрос о членстве Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) нереален и не находится на повестке дня. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

«Мы сошлись во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины не находится на столе [для обсуждения] и даже не может попасть [на этот] стол», — высказался словацкий президент.

Пеллегрини заявил, что он и Шольц считают нереализуемым вступление Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что среди мировых лидеров усиливается более сдержанное и реалистичное отношению к урегулированию конфликта на Украине и членству Киева в альянсе.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг слухи о нежелании многих стран НАТО пригласить Украину в альянс. В Киеве считают, что на самом деле идею приглашения поддерживает абсолютное большинство стран — членов объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска сбросили трехтонную авиабомбу на позиции ВСУ. Ликвидированы полсотни операторов БПЛА и инструкторов

      Расправившуюся с дочерью из-за плача молодую россиянку отправили на лечение

      У женщины с сильными болями в животе нашли пять лишних органов

      Путин сравнил мир с семьей со скандалами и драками

      Украина атаковала сразу четыре российских населенных пункта

      Суд приговорил троих россиян к большим срокам за жестокую расправу над двумя гостями

      В России заблокировали более сотни VPN-сервисов

      От премьера Великобритании потребуют репарации за работорговлю

      43-летняя Адриана Лима крупным планом показала лицо без макияжа

      Президент Южной Кореи в свете переброски войск КНДР допустил отправку оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше