Словакия заявила о нереальности членства Украины в НАТО

Президент Словакии Пеллегрини: вопрос о членстве Украины в НАТО нереален

Вопрос о членстве Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) нереален и не находится на повестке дня. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

«Мы сошлись во мнении, что сегодня вопрос о вступлении Украины не находится на столе [для обсуждения] и даже не может попасть [на этот] стол», — высказался словацкий президент.

Пеллегрини заявил, что он и Шольц считают нереализуемым вступление Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что среди мировых лидеров усиливается более сдержанное и реалистичное отношению к урегулированию конфликта на Украине и членству Киева в альянсе.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского опроверг слухи о нежелании многих стран НАТО пригласить Украину в альянс. В Киеве считают, что на самом деле идею приглашения поддерживает абсолютное большинство стран — членов объединения.