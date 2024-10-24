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18:31, 24 октября 2024Силовые структуры

Снимавшего репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область румына заочно арестовали в России

В Курске суд заочно арестовал румына, снимавшего в РФ репортаж о вторжении ВСУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал гражданина Румынии Барба Мирча, незаконно проникшего на территорию российского региона для съемки репортажа о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мирч будет заключен под стражу с момента задержания в России или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 322 («Незаконное пересечение государственной границы России») УК РФ. Установлено, что иностранец въехал в Россию для съемки репортажа о вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что целью перешедших границу России журналистов была героизация военных ВСУ. По его словам, корреспонденты не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей деятельности. Теперь в отношении них расследуется ряд уголовных дел.

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      Илона Палей
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