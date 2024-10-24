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17:01, 24 октября 2024Бывший СССР

США провели аудит поставленных ВСУ американских запчастей

Минобороны Украины: США провели аудит поставленных ВСУ американских запчастей

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Представители Департамента обороны США и Минобороны Украины провели аудит американских запчастей, поставленных Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом сообщило украинское оборонное ведомство в Telegram.

«Проверка не выявила значительных нарушений, однако установила определенные пробелы в нормативной базе, которая затрудняет оборот запасных частей», — сказано в публикации.

Отмечается, что стороны решили создать двусторонний официальный регламент, который должен повысить эффективность использования поставок. Кроме того, планируется внедрить программный продукт и подготовить меморандум между ведомствами. Такие действия усилят контроль за использованием помощи, добавили в Минобороны.

В сентябре стало известно, что иностранная аудиторская компания проведет проверку в Министерстве обороны Украины. Как уточнялось, аудит охватит внутренние процессы работы ведомства.

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      Кристина Есикова
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