Минобороны Украины: США провели аудит поставленных ВСУ американских запчастей

Представители Департамента обороны США и Минобороны Украины провели аудит американских запчастей, поставленных Вооруженным силам страны (ВСУ). Об этом сообщило украинское оборонное ведомство в Telegram.

«Проверка не выявила значительных нарушений, однако установила определенные пробелы в нормативной базе, которая затрудняет оборот запасных частей», — сказано в публикации.

Отмечается, что стороны решили создать двусторонний официальный регламент, который должен повысить эффективность использования поставок. Кроме того, планируется внедрить программный продукт и подготовить меморандум между ведомствами. Такие действия усилят контроль за использованием помощи, добавили в Минобороны.

В сентябре стало известно, что иностранная аудиторская компания проведет проверку в Министерстве обороны Украины. Как уточнялось, аудит охватит внутренние процессы работы ведомства.