Стало известно о частичном отступлении ВСУ из Горняка

«Страна.ua»: ВСУ частично отступили из Горняка

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) частично отступили из Горняка в Донецкой народной республике (ДНР), поэтому российские военные смогли быстро продвинуться в городе. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По информации журналистов, родственники украинских военных массово пишут в соцсетях, что 210 отдельный батальон 120-й бригады ВСУ попал в оперативное окружение. Как объясняется, это произошло, потому что соседний 154-й батальон оставил свои позиции под давлением российских сил. Сообщается, что подразделение понесло очень большие потери.

Украинское командование обещало отправить дополнительные силы, но они не прибыли. В результате 210-й батальон принял решение выйти из окружения, оставив позиции в Горянке, пишет «Страна.ua». Кроме того, уточняется, что подразделение отказалось выполнять приказ о возвращении в город из-за морального и физического истощения.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении могут попасть в котел. Населенные пункты находятся в полукольце, а подъездные дороги к ним практически полностью обстреливаются российскими военными.