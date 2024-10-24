ТАСС: ВСУ перебросили группу немецких наемников под Красный Лиман в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили группу немецких наемников под Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«На краснолиманском направлении засветились наемники из Германии. Группа переброшена недавно, согласно данным объективного контроля», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на данном участке фронта остается наибольшее число иностранного контингента украинской армии.

Ранее стало известно, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горняке и Кураховке на красноармейском направлении в ДНР рискует попасть в котел. Сообщается, что Горняк и Кураховка находятся в полукольце, а подъездные дороги к ним практически полностью находятся под огневым контролем российских войск.