Стало известно о секретном израильском стелс-беспилотнике

TWZ: у Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01

У Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01, используемый для тайных миссий. Об этом изданию TWZ стало известно в результате утечки документов разведки США, распространившейся по соцсетям.

В публикации отмечается, что израильский беспилотник может быть способен не только собирать разведывательные данные, но и наносить удары. «Израиль является родиной обширной и часто новаторской беспилотной авиационной промышленности, и беспилотники такого типа очень хорошо подошли бы для поддержки продолжающегося противостояния страны с Ираном», — пишет издание.

Согласно TWZ, в слитых документах разведки не приводятся подробности о конструкции RA-01. Тем не менее, изучив возможное местоположение реактивного беспилотника, в публикации пришли к выводу, что его размах крыльев не превышает 70 футов (21 метр). В TWZ допустили, что по аэродинамической схеме и функциям RA-01 напоминает аппараты HA-10 или RQ-170

В мае издание Defense News сообщило, что израильская компания Israel Aerospace Industries создала новую беспилотную подводную лодку BlueWhale, предназначенную для секретных операций по сбору разведданных.