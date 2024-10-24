Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:32, 24 октября 2024Наука и техника

Стало известно о секретном израильском стелс-беспилотнике

TWZ: у Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

У Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01, используемый для тайных миссий. Об этом изданию TWZ стало известно в результате утечки документов разведки США, распространившейся по соцсетям.

В публикации отмечается, что израильский беспилотник может быть способен не только собирать разведывательные данные, но и наносить удары. «Израиль является родиной обширной и часто новаторской беспилотной авиационной промышленности, и беспилотники такого типа очень хорошо подошли бы для поддержки продолжающегося противостояния страны с Ираном», — пишет издание.

Согласно TWZ, в слитых документах разведки не приводятся подробности о конструкции RA-01. Тем не менее, изучив возможное местоположение реактивного беспилотника, в публикации пришли к выводу, что его размах крыльев не превышает 70 футов (21 метр). В TWZ допустили, что по аэродинамической схеме и функциям RA-01 напоминает аппараты HA-10 или RQ-170

В мае издание Defense News сообщило, что израильская компания Israel Aerospace Industries создала новую беспилотную подводную лодку BlueWhale, предназначенную для секретных операций по сбору разведданных.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Индия и ЮАР предпочли саммит БРИКС встрече с премьером Великобритании. Как на это отреагировали в Лондоне?

      В столичном районе ввели карантин из-за бешенства

      Лукашенко предрек исчезновение Украины

      В Пентагоне рассказали о возможном исходе конфликта на Украине

      В Кремле сообщили о планах Эрдогана принять участие в саммите БРИКС+

      В центре Москвы произошло ДТП

      Кладоискатель нашел редчайшую монету стоимостью один миллион рублей

      Стало известно о секретном израильском стелс-беспилотнике

      В ЕС раскрыли срок погашения кредита для Украины

      Названа дата встречи Путина с генсеком ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше