Старейшая жительница США умерла в возрасте 115 лет

В США в возрасте 115 лет умерла старейшая жительница страны Элизабет Фрэнсис

В США умерла 115-летняя Элизабет Фрэнсис, которую в феврале признали старейшей жительницей страны. Об этом сообщает New York Post.

Фрэнсис родилась в 1909 году в штате Луизиана. В возрасте 11 лет она лишилась матери и была отправлена на воспитание к родственникам. В подростковые годы американка помогала тете, а после более 20 лет управляла кофейней при телеканале KTRK-TV в Хьюстоне, штат Техас. Особенной популярностью у сотрудников пользовались пирожные, а также курица и пельмени, которые Фрэнсис всегда готовила сама.

В последние годы женщина проживала в Хьюстоне в доме дочери, которой самой уже исполнилось 95 лет. 25 июля Фрэнсис отметила 115-й день рождения. Секретом своего долголетия женщина считала принцип, которым пользовалась всю жизнь: «Говори, что думаешь, не сдерживайся».

«Госпожа Элизабет была настоящей иконой Хьюстона и дорогим членом нашего общества», — говорится в пресс-релизе компании LongeviQuest, которая занимается исследованиями долголетия.

В августе сообщалось, что жительница Испании, носившая статус старейшего человека в мире, умерла в возрасте 117 лет. Долгожительница появилась на свет 4 марта 1907 года в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, однако позже переехала с родителями в Европу.

