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02:02, 24 октября 2024Мир

Турция начала операцию против курдов после теракта в Анкаре

Турция начала операцию против курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турецкие военно-воздушные силы (ВВС) начали операцию против курдов в Сирии и Ираке после совершенного в Анкаре теракта. Об этом сообщило Министерство обороны страны, их заявление приводит телеканал TRT Haber.

«23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК («Рабочая партия Курдистана», — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате удара были уничтожены 32 объекта. Операция продолжается, заключили в Минобороны.

Ранее стало известно, что в головном офисе турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре был совершен теракт. Злоумышленники пытались проникнуть на объект, но столкнулись с сопротивлением охраны. После этого началась стрельба, позже прогремел взрыв. По версии МВД Турции, к теракту причастны члены РПК.

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      Евгений Силаев
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